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Bavyera Ekonomi Bakanı Aiwanger, Berlin'deki otelde 55 yaşında ölü bulundu

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Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger, Berlin'de kaldığı otelde dün akşam ölü bulundu. 55 yaşındaki Aiwanger'in ölüm nedeni için Berlin Başsavcılığı soruşturma başlattı; Bavyera'da bayraklar yarıya indirilecek.

Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger, başkent Berlin'de kaldığı bir otelde dün akşam saatlerinde ölü bulundu.

Almanya şok bir ölüm haberiyle sarsıldı. Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger başkent Berlin'de kaldığı bir otelde dün akşam saatlerinde ölü bulundu. Özgür Seçmenler (Freie Whler) Partisi Genel Başkanı da olan 55 yaşındaki Aiwanger'in, Berlin'de partisinin bir etkinliğine katılmak için bulunduğu ancak kendisini iyi hissetmediği için dünkü toplantıya katılmadığı belirtildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Aiwanger'ın odasının kapısını çalan parti arkadaşları yanıt alamayınca otel görevlilerine haber verdi. Odanın açılmasının ardından hareketsiz halde bulunan Aiwanger için ambulans ve polis ekipleri çağrıldı. Otele gelen sağlık görevlileri, Aiwanger'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gece yarısı otelden çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Berlin Başsavcılığı, ölümün kesin nedenini belirleme amacıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle etkinliğe katılamadı

Özgür Seçmenler Partisi'ne yakın kaynaklar, Aiwanger'in mide ve bağırsak rahatsızlığı geçirdiğini, bu nedenle etkinliğe katılamadığını belirtti. Aiwanger'in sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bu sabah gazetecilerle yapacağı röportajı da iptal ettiği ifade edildi.

Bavyera'da bayraklar yarıya indirilecek

Özgür Seçmenler Partisi Genel Başkanı Hubert Aiwanger'in ölümünün ardından, Bavyera Başbakanı Markus Söder, tüm devlet binalarında bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi. Özgür Seçmenler Partisi'nin 14 Kasım'da yapılması planlanan parti kongresi ise 2027 yılına ertelendi.

Aiwanger, 2006'da Özgür Seçmenler Partisinin Bavyera eyalet başkanlığına seçilmiş, 2008'de ilk kez Bavyera Eyalet Meclisi'ne girmişti. Aiwanger, 2018'deki eyalet seçimlerinin ardından Bavyera Ekonomi, Eyalet Kalkınma ve Enerji Bakanı olarak görevlendirilmişti ve eyalet başbakan yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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