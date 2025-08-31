Battalgazi Hastanesinde 80 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki hastanede tedavi gören 80 yaşındaki M.D., refakatçisi olmadan odasında hareketsiz bulundu. Doktorlar tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Fırat Mahallesi'nde bulunan Battalgazi Devlet Hastanesi'nin 5. katındaki enfeksiyon servisinde meydana geldi. İddiaya göre, refakatçisi bulunmayan M.D. (80), hastane görevlileri tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Doktorlar tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. M.D.'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

