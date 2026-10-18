Batman Yenişehir'de kum yüklü kamyon yan yattı, sürücü hafif yaralandı

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Batman merkezde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kum yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kamyondaki kumlar etrafa saçıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Batman merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kum yüklü kamyon, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza sonrası kamyon kasasında bulunan kum toprak zemine ve etrafa saçıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyon sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı