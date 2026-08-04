Haberler

Batman'da Yediemin Otoparkından Motosiklet Hırsızlığı: Şüpheli Çocuk Tutuklandı

Batman'da Yediemin Otoparkından Motosiklet Hırsızlığı: Şüpheli Çocuk Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da yediemin otoparkının tel örgülerini keserek 2 motosiklet çalan suça sürüklenen çocuk B.D., JASAT ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı. Çalınan motosikletler ele geçirilirken, B.D. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Batman'da yediemin otoparkının tel örgülerini keserek 2 motosiklet çaldığı belirlenen suça sürüklenen çocuk, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman merkeze bağlı Kösetarla köyünde bulunan yediemin otoparkında meydana gelen motosiklet hırsızlığının ardından Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemeler, güvenlik kamerası görüntülerinin analizi ile fiziki ve teknik takip sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin suça sürüklenen çocuk B.D. olduğu belirlendi.

JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan B.D.'nin çaldığı 2 motosiklet ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Motosikletler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yediemin otoparkı yetkililerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti

Paralar hesaplara yatıyor! Emeklilerin beklediği tarih netleşti

Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah düğmeye basıldı! 7 şirkete kayyum atandı, 15 araca el konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu iş bu kadar! Darwin Nunez Süper Lig devine hayırlı olsun

Nunez Süper Lig devine hayırlı olsun
İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor
ABD'de bir aile aynı anda 200 Guinness rekoruna ulaştı

Böylesi görülmedi! Bu aile tam 200 dünya rekoru kırdı
Hırsızın böylesine de yazıklar olsun! Vatandaşın namaza durmasını bekleyip çaldı

Hırsızın böylesine de yazıklar olsun! Namaza durmasını bekleyip çaldı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem! Arazi sınırlaması değişti

Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti

Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti