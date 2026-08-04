Batman'da Yediemin Otoparkından Motosiklet Hırsızlığı: Şüpheli Çocuk Tutuklandı

Batman'da yediemin otoparkının tel örgülerini keserek 2 motosiklet çaldığı belirlenen suça sürüklenen çocuk, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman merkeze bağlı Kösetarla köyünde bulunan yediemin otoparkında meydana gelen motosiklet hırsızlığının ardından Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemeler, güvenlik kamerası görüntülerinin analizi ile fiziki ve teknik takip sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin suça sürüklenen çocuk B.D. olduğu belirlendi.

JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan B.D.'nin çaldığı 2 motosiklet ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Motosikletler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yediemin otoparkı yetkililerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı