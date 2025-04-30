Batman-Siirt çevre yolunda trafik kazası: 4 yaralı
Batman-Siirt çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk etti.
Batman- Siirt çevre yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman-Siirt çevre yolunda 16 SHR 63 ve 56 AAD 510 plakalı otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yarlılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa