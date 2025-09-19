Batman Sason'da Jandarma Operasyonunda 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kilo 335 gram esrar ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason ilçesinde şüpheli H.E.'ye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 6 bin 335 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ve 3 makas ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN