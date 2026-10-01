Batman Kozluk'ta balkon yıkayan 53 yaşındaki kadın akıma kapılarak yaşamını yitirdi

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Batman'da evinin balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hastanede hayatını kaybetti

Olay, Kozluk ilçesi Çevrecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Nezahat Yavuz, evinin balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan kadını fark eden yakınları, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Yakınlarının yardımıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yavuz, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı