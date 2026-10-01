Batman Kozluk'ta balkon yıkayan 53 yaşındaki kadın akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Batman Kozluk'ta balkon yıkayan 53 yaşındaki kadın akıma kapılarak yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Kozluk ilçesi Çevrecik köyünde 53 yaşındaki kadın, evinin balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Batman'da evinin balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hastanede hayatını kaybetti
Olay, Kozluk ilçesi Çevrecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Nezahat Yavuz, evinin balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan kadını fark eden yakınları, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Yakınlarının yardımıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yavuz, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı