Batman'ın Sason İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Batman'ın Sason İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Batman'ın Sason ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekipleri ile köylülerin desteğiyle söndürüldü. Yangında mera alanı zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Batman'ın Sason ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından jandarma ve köylülerin de desteğiyle söndürüldü, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Şahinli köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ve köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında köylüler tarafından mera olarak kullanılan otluk alan zarar gördü. Yangın sonrası jandarma alanda incelemelerde bulundu - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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