Batman'ın Sason ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Batman'ın Sason ilçesinde bir köyde çıkan yangın, itfaiye ekipleri, jandarma ve köylülerin yardımıyla söndürüldü.

Alınan bilgelere göre, ilçeye bağlı Dereköy'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında meyve ağaçları ve bazı evlerin bahçesinde bulunan malzemeler zarar gördü.

Yangın sonrası jandarma köyde incelemelerde bulundu. - BATMAN