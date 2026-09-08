Haberler

Batman’ın kurt sürüye saldırdı: 6 küçükbaş hayvan telef oldu, 18’i kayıp

Batman’ın kurt sürüye saldırdı: 6 küçükbaş hayvan telef oldu, 18’i kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman’ın Gercüş ilçesi Yüceköy köyünde, merada otlayan sürüye kurt saldırdı.

Batman'ın Gercüş ilçesi Yüceköy köyünde, merada otlayan sürüye kurt saldırdı. Olayda 6 küçükbaş telef oldu, 18'i ise kayıp.

Abdülbari Gezer isimli besiciye ait küçükbaş hayvanlar, köy yakınlarındaki merada otlatıldığı sırada kurtların hedefi oldu. Sürüye saldıran kurtlar, olay yerinde 6 küçükbaş hayvanı telef etti. Saldırıda 4 hayvan yaralanırken, korkuyla sağa sola kaçışan 18 küçükbaş hayvandan ise haber alınamadı. Kayıp hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

peki neredeydi koyun köpekleri.!?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'siz Galatasaray dev maça çıkıyor! İşte yerine oynayacak isim

Osimhen'in yerine oynatacağı isim belli oldu
Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Mısır Piramitleri üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Piramitlerin üzerindeki görüntüler nefes kesti
Cami önünde esrarengiz ölüm

Cami önünde esrarengiz ölüm
Eşine Türk kahvesi jesti yapan damat, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı

Eşinin getirdiği kahveyi yudumladı, verdiği cevapla şoke etti

Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan araçta din görevlisi yaşamını kaybetti

Bu araçtan sağ çıkamadı
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı

Sonuç açıklanınca gözyaşlarına boğuldu
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi

Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak karar