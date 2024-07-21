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Batman'ın Kozluk ilçesinde çıkan yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi

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Batman'ın Kozluk ilçesinde Mehmet Şirin T.'ye ait bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde çıkan yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kavakdibi köyünde Mehmet Şirin T.'ye ait bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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