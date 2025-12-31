Haberler

Gercüş'te hasta vatandaş, ambulans ve mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, birçok köy yolunun kapanmasına neden oldu. 73 yaşındaki hastanın acil durumunda kurtarma çalışması yapıldı ve İlçe Özel İdare ekipleri, karla mücadele için 24 saat esaslı bir şekilde çalışıyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, yolda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar İlçe Özel İdaresi şantiye şefliğine bağlı karla Mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Gercüş ilçesine bağlı Serin köyünde ikamet eden 73 yaşındaki hasta Menaf Güneş'in aniden rahatsızlanması üzerine yakınları 112 acil servis ve İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak köye ulaştı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 73 yaşındaki hasta Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İlçe özel idare Ekipler Teyakkuzda

Öte yandan, Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde gece geç saatlerinde kar nedeniyle mahsur kalan ve içerisinde hasta bulunan ambulans, İlçe Özel İdaresi şantiye şefliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, İlçe Özel İdare ekipleri kar altındaki yolları açık tutmak ve mahsur kalanların imdadına yetişmek için 24 saat esaslı bir çalışma yürütüyor. Karla mücadele Operasyonların başında bulunan Gercüş İlçe Özel İdare Şefi Abdulhakim Şimşek, yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, ekiplerin zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Gece gündüz demeden, kar tipi demeden yollardayız. Yolda kalan ambulanslarımız olsun, mahsur kalan vatandaşlarımız olsun kimin başı sıkışsa imdadına yetişiyoruz. Halkımızın mağdur olmaması için tüm gücümüzle sahadayız." - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
