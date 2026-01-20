Batman-Hasankeyf yolunda zincirleme Kaza

Batman- Hasankeyf kara yolunda öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza Hasankeyf yolunda meydana geldi. Buzlanmanın etkisi ile sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 araç çarpıştı. Kazada öeln ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Batman-Hasankeyf yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN