Batman-Hasankeyf yolunda zincirleme Kaza
Batman-Hasankeyf kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu. Buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Trafik akışı kontrollü olarak sağlandı ve kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.
Batman- Hasankeyf kara yolunda öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu.
Kaza Hasankeyf yolunda meydana geldi. Buzlanmanın etkisi ile sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 araç çarpıştı. Kazada öeln ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Batman-Hasankeyf yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa