Batman-Hasankeyf Kara Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman- Hasankeyf kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 araç, Batman-Hasankeyf kara yolu üzerinde çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. - BATMAN