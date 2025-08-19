Batman-Hasankeyf Kara Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman-Hasankeyf Kara Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman-Hasankeyf kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman- Hasankeyf kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 araç, Batman-Hasankeyf kara yolu üzerinde çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı

Eşini öldürüp 9 ay küvette saklayan kadın sahte kimlikle yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.