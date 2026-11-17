Batman Gercüş'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyü yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçlarda maddi hasar oluşurken kazada hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyü yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Akburç köyü mevkiinde seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı