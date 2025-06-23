Batman'daki Kazada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Memleketlerine Gönderiliyor

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Batman'daki Kazada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Memleketlerine Gönderiliyor
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Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, otopsi işlemleri sonrası memleketlerine gönderilecek. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve defin yerleri açıklandı.

Batman'daki kazada ölen 5 kişinin cenazesi otopsi sonrası memleketlerine gönderilecek

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda keşif ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler, işlemlerin ardından memleketlerine gönderilecek.

Kaza, Sason ilçesi Mereto Dağı bölgesinde meydana geldi. Kilisenin restorasyonu için keşif yapan ekibi taşıyan araç dönüş yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri geniş güvenlik önlemleri altında Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi işlemleri yapıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler defin için memleketlerine gönderilmek için hazırlıklar yapılıyor.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve defin yerleri şöyle açıklandı: Fesih Barut: Diyarbakır'a, Doktor Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz: Kuşadası'na, Öğretim Görevlisi Serdar Akgönül: Ankara'ya, Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper: Batman Tilmerç Mezarlığı'nda defnedilecek. Mazlum Yılmaz: Defin hazırlıkları sürüyor.

Cenazelerin gönderilişi sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - 3.Sayfa
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