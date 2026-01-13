Haberler

Batman'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Batman'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Güncelleme:
Batman'da seyir halindeki bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Batman'da seyir halindeki bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Siirt Çevre Yolu üzerinde ilerleyen bir otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle çevre yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

