Batman'da motosikletin yayaya çarpma anı kamerada

Batman'da yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen kadına motosiklet aracı çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 48 yaşında Y.A.'ya çarptı. Meydana gelen kazada Y.A. ve motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı, tedbir amaçlı Batman eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden hızlı adımlarla karşıya geçmek isteyen Y.A.'ya motosikletin çarptığı anlar yer aldı. - BATMAN

