Batman'da Yaya Geçidinde Cipin Çarptığı 2 Kişi Yaralandı

Batman'da yaya geçidinden geçmeye çalışırken cipin çarptığı 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, M.N.U. (36) idaresindeki cip, TPAO Bulvarı üzerinde yaya geçidinden geçmeye çalışan N.T. (26) ve M.M.'ye (30) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cip sürücüsü M.N.U. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BATMAN