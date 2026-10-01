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Batman'da yaya geçidinde 2 kişi yaralandı, otomobil sürücüsü gözaltına alındı

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Batman'da yaya geçidinde 2 kişi yaralandı, otomobil sürücüsü gözaltına alındı
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Batman'da akşam saatlerinde Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken sürücü gözaltına alındı, mahalle sakinleri yolu bir süre trafiğe kapattı.

Batman'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kazanın ardından mahalle sakinleri, aynı güzergahta sık sık kaza yaşandığını belirterek yolu bir süre trafiğe kapatırken, polis ekipleri yol kenarında güvenlik önlemi aldı.

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı'nda meydana geldi. M.S. (27) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.Y. (32) ile A.Y.'ye (60) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. B.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü M.S. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, sık sık yaşanan kazalar nedeniyle gidiş ve geliş yönünü bir süreliğine trafiğe kapattı. Mahalle sakinlerinden Cihat Girti, "Ben bu mahalle sakinlerinden biriyim. Sık sık bu güzergahta kazalar yaşanmakta ve az önce de bir kadın ile bir vatandaşa yaya geçidinde otomobil çarptı. Biz de mahalle sakinleri olarak bu güzergahta kazaların önüne geçilmesi için çözüm istiyoruz" dedi.

Bir saat süren eylemin ardından polis, yolu yeniden trafiğe açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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