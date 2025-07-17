Batman'da Yasa Dışı Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Batman'da Yasa Dışı Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 Afgan göçmen yakalanırken, bir organizatör tutuklandı. Emniyet, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Batman'ın Sason ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla göz altına alınan 1 organizatör tutuklandı.

Sason İlçe Emniyet Amirliğince, göçmen kaçakçılığı suçlarını önlemeye yönelik yürütülen risk analiz ve yol uygulama çalışmalarında durumundan şüphelenilen 1 araç durdurularak arama yapılması neticesinde, İran üzerinden yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 7 Afgan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 Türk vatandaşı organizatör yakalandı.

Yapılan işlemlerin ardından kaçak göçmenler geri gönderme merkezine teslim edilirken, düzensiz göçmenleri yurda yasa dışı yollarla soktuğu belirlenen zanlı tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu

Faladdin'in dudak uçuklatan serveti! Hepsine el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lopez'e sahnede sürpriz teklif! Cevabı net oldu

Jennifer Lopez'e sahnede sürpriz teklif! Cevabı net oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.