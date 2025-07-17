Batman'da Yasa Dışı Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Batman'ın Sason ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla göz altına alınan 1 organizatör tutuklandı.

Sason İlçe Emniyet Amirliğince, göçmen kaçakçılığı suçlarını önlemeye yönelik yürütülen risk analiz ve yol uygulama çalışmalarında durumundan şüphelenilen 1 araç durdurularak arama yapılması neticesinde, İran üzerinden yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 7 Afgan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 Türk vatandaşı organizatör yakalandı.

Yapılan işlemlerin ardından kaçak göçmenler geri gönderme merkezine teslim edilirken, düzensiz göçmenleri yurda yasa dışı yollarla soktuğu belirlenen zanlı tutuklandı. - BATMAN