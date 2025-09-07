Haberler

Batman'da Yangın Paniği: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Sason ilçesine bağlı Dağçatı Soğanlı köyünde çıkan yangında, Bende Akkuş'a ait ev tamamen zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, can kaybı yaşanmadı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dağçatı Soğanlı köyünde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bende Akkuş'a ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
