Batman'da evde çıkan yangında yatalak hasta hayatını kaybetti

Batman'da bir evde çıkan yangında, 85 yaşındaki yatalak hasta Abdurrahman Utanır dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Eşi de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki yatalak hasta, dumandan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, 19 Mayıs Mahallesi Kazım Arıca Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yatalak olduğu öğrenilen Abdurrahman Utanır'ın (85), dumandan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. 75 yaşındaki eşi Zahide Utanır ise dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan Zahide Utanır, 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Abdurrahman Utanır'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - BATMAN

