Batman'da Yangın: 4 Araç Yandı, Tır Kurtarıldı

BATMAN (İHA)– Batman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde atıl durumda bulunan 4 araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanarken, yangının sıçramak üzere olduğu bir tır, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle son anda yanmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde terk edilmiş araçların olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 4 araç yanarken, bir tır ekiplerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahalle sakini Ekrem Çınar, evde oturduğunu, komşuların haber verdiğini belirterek, "'Tarlada yangın var, arabanın oradan kurtar' diye çağırdılar. Hemen gelip aracımı kurtardım. Evin bahçesinden dinamoyla su çekerek yangına müdahale etmeye çalıştık. İtfaiyenin erken müdahalesiyle TIR son anda yanmaktan kurtarıldı" dedi. - BATMAN