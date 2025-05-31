Batman'da Yangın: 100 Dönümlük Buğday Tarlası Küle Döndü

Batman'da Yangın: 100 Dönümlük Buğday Tarlası Küle Döndü
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Batman'ın Kozluk ilçesinde, cam soda şişesinin güneş ışığını yansıtması sonucu çıkan yangında yaklaşık 100 dönümlük buğday tarlası yandı. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangını kontrol altına alırken, vatandaşlar cam atıkları doğaya bırakmamaları konusunda uyarıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Çayönü mezrasında hazine arazisine ekili yaklaşık 100 dönümlük buğday tarlası, çıkan yangında küle döndü. Yangının, güneş ışığını mercek gibi yansıtan cam soda şişesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Olay, öğle saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Çayönü mezrası Gıre Kelo köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hazine arazisine ekilen buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 100 dönümlük alanı etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yangına vatandaşlar da traktör ve su tankerleriyle müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelere göre yangının, arazide bulunan bir cam soda şişesinin güneş ışığını yansıtması sonucu kuru otları tutuşturmasıyla çıktığı değerlendiriliyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları özellikle yaz aylarında cam atıklarını doğaya bırakmamaları konusunda uyardı. Cam şişelerin güneş ışığını odaklayarak yangına sebep olabileceğine dikkat çeken yetkililer, benzer olayların önüne geçilmesi için daha dikkatli olunması çağrısında bulundu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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