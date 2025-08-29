Batman'da yanan otomobili vatandaşlar söndürdü

Batman kent merkezinde seyir halindeki otomobilin yandığını gören vatandaşlar anında müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.

Olay, Batman Pazar Yeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kıbrıs Şehitleri Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, aracın yandığını gören çevredekiler duruma hemen müdahale etti. Vatandaşların hızlı ve etkili tepkisi sayesinde, yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine itfaiye ekipleri ulaşmadan yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
