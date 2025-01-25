Batman'da Vinç Tıra Çarptı: 1 Yaralı
Batman'ın Güney çevre yolunda meydana gelen kazada, bir vinç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki tıra çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Batman'ın Güney çevre yolunda vincin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Güney çevre yolunda seyir halindeki vincin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki tıra çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN