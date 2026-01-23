Haberler

Batman'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Batman'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.S. isimli şahıs, Batman'da bir alışveriş merkezinde yakalanarak tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Uyuşturucu ticaretinden aranan şahısların yakalanmasına yönelik" olarak 21 Ocak 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. isimli şahıs, yapılan takip sonucu bir alışveriş merkezinde yakalandı. Olayla ilgili Y.S. isimli şüpheli şahıs yapılan adli işlemlerin ardından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

