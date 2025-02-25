Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Batman merkezli 2 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nün Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Antalya, Batman il merkezi ve Beşiri ilçesinde yapılan operasyonda, çevre illerden ilimize yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk ettikleri, sevk edilen uyuşturucu maddeleri torbacılık yöntemi ile sattıkları tespit edilen, 6 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen şafak operasyonunda 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 10 gram skunk uyuşturucu maddesi, 317 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 4 adet sentetik ecza, 34 gram sentetik kannobinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 19 adet 9 çarpı 19 milimetre fişek ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN