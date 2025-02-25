YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu
Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun

Ankara kulislerine bomba gibi düşen transfer iddiası
Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman merkezli yürütülen uyuşturucu ticareti operasyonunda 6 kişi tutuklandı. Düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Batman merkezli 2 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nün Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Antalya, Batman il merkezi ve Beşiri ilçesinde yapılan operasyonda, çevre illerden ilimize yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk ettikleri, sevk edilen uyuşturucu maddeleri torbacılık yöntemi ile sattıkları tespit edilen, 6 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen şafak operasyonunda 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 10 gram skunk uyuşturucu maddesi, 317 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 4 adet sentetik ecza, 34 gram sentetik kannobinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 19 adet 9 çarpı 19 milimetre fişek ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu
img

Ünlü yorumcular 2 pozisyonda da tereddütsüz görüş belirtti
img

Rezil olduk! "Maymun krizi" Dünya basınında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri

Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
Rezil olduk! 'Maymun krizi' Dünya basınında

Rezil olduk! "Maymun krizi" Dünya basınında

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.