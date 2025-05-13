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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Narkotik Köpeği Hektor'un Başarısı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Narkotik Köpeği Hektor'un Başarısı
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Batman'da narkotik köpeği Hektor'un yaptığı arama sonucunda, bir valiz içerisinde 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu dolu valiz, narkotik köpeği "Hektor"a takıldı

BATMAN - Batı illerinden Batman'a valiz içerisinde getirilen yüklü miktarda uyuşturucu esrar maddesi narkotik köpeği Hektor'a takıldı.

Batman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çalışmalar kapsamında alınan ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası otobüs terminalinde batı illerinden gelen bir otobüsten inen şüpheli üzerinde arama yapıldı.

Üzerinden uyuşturucu esrar maddesi çıkan şahsın valizinde de narkotik köpek Hektor ile arama yapıldı.

Hektor'un tepki vermesi üzerine valizi açan ekipler valizin astarının içine zulalanmış 2 kilo 500 gram uyuşturucu madde esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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