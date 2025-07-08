Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 6,39 gram metamfetamin, 1,5 gram eroin, 8,34 gram sentetik kannabinoid ve 2 adet lyrica maddesi ele geçirildi.
Batman düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 6,39 gram metamfetamin, 1,5 gram eroin, 8,34 gram sentetik kannobinoid, 2 adet lyrica maddesi ele geçirildi.
Operasyondan gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa