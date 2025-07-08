Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 6,39 gram metamfetamin, 1,5 gram eroin, 8,34 gram sentetik kannabinoid ve 2 adet lyrica maddesi ele geçirildi.

Batman düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 6,39 gram metamfetamin, 1,5 gram eroin, 8,34 gram sentetik kannobinoid, 2 adet lyrica maddesi ele geçirildi.

Operasyondan gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil

Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özel'den çok konuşulacak itiraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 3 imza birden

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de 3 imza birden
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.