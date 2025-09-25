Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen bir operasyonda 6 kilo 335 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda H.E. isimli şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Batman'ın Sason ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda H.E. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 6 kilo 335 gram kubar esrar, bir adet hassas terazi ve üç adet makas ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

