Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Milyon Lira Değerinde Madde Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Milyon Lira Değerinde Madde Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Adana'dan Batman'a uyuşturucu madde getiren M.İ. isimli şahsı yakalayarak 1 kilo 150 gram amfetamin ele geçirdi. Elde edilen uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 34 milyon 400 bin lira olarak belirlendi.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 34 milyon 400 bin lira olan uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 2 Ekim 2025 tarihinde yapılan çalışmalar sonucunda M.İ. isimli şahsın Adana'dan Batman'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip neticesinde durdurulan otobüste şahsın çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 150 gram amfetamin uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ham maddeden yaklaşık 172 kilogram uyuşturucu madde elde edilebileceği ve piyasa değerinin 34 milyon 400 bin lira olduğu değerlendirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti

ABD ülkeye gemilerini yolladı, devlet başkanı Papa'dan yardım istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haaland varsa sorun yok! Manchester City'den kritik galibiyet

Bu takımı kim durduracak?
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.