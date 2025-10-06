Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Milyon Lira Değerinde Madde Ele Geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 34 milyon 400 bin lira olan uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 2 Ekim 2025 tarihinde yapılan çalışmalar sonucunda M.İ. isimli şahsın Adana'dan Batman'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip neticesinde durdurulan otobüste şahsın çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 150 gram amfetamin uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ham maddeden yaklaşık 172 kilogram uyuşturucu madde elde edilebileceği ve piyasa değerinin 34 milyon 400 bin lira olduğu değerlendirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN