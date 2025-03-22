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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

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Batman Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satışı yapılan bir evde düzenlenen operasyonda 3 kişiyi tutukladı. Operasyonda 63 gram sentetik kannabinoid, 5 adet lyrica hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 6 bin 990 TL ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

BATMAN - Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada "Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında 58 parça halinde 63 gram sentetik kannabinoid, 5 adet lyrica hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 990 TL ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi" denildi.

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa
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