Ses sistemi içerisinde uyuşturucu sevkiyatı narkotik köpeğine takıldı

Batman'da durdurulan otobüste narkotik köpeği yardımı ile yapılan aramada, ses sistemine zulalanmış vaziyette 3 kilo 135 gram metamfetamin el ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Alınan istihbaratı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesisinde yürütülen çalışmalar kapsamında şehir girişinde durdurulan bir midibüste arama yapıldı. Dedektör köpekle yapılan aramalarda bagaj kısmında bulunan ses sistemi içerisinde zulalanmış 3 kilo 135 gram metamfetamin el ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN