Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 706 Gram Esrar Ele Ge geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 706 Gram Esrar Ele Ge geçirildi
Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 706 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, şüpheli Ş.Ç.'nin ikametinde arama yaptı.

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 706 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Sason ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Ş.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 kilo 706 gram kubar esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
