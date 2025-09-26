Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 706 Gram Esrar Ele Ge geçirildi
Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 706 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, şüpheli Ş.Ç.'nin ikametinde arama yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Sason ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Ş.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 kilo 706 gram kubar esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa