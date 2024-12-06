Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 157 Gram Esrar Ele Geçirildi
Batman'ın Beşiri ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir evde yapılan aramada 157 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve sorgusu devam ediyor.
Batman'ın Beşiri ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Beşiri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Mmirliğince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları dahilinde Kobin Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada 33 adet farklı paket ve 2 ayrı poşette 157 gram kullanıma hazır kubar esrar ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor. - BATMAN