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Batman'da Uyuşturucu İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Batman'da şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan aramada, bir şahsın valizinden 2 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan tutuklandı.

Batman'da valizinde 2 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası otobüs terminalinde batı illerinden gelen bir otobüsten inen şüpheli üzerinde arama yapıldı. Üzerinden uyuşturucu esrar maddesi çıkan şahsın valizinde de narkotik köpek Hektor ile arama yapıldı. Hektor'un tepki vermesi üzerine valizi açan ekipler valizin astarının içine zulalanmış 2 kilo 500 gram uyuşturucu madde esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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