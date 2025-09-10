Batman'da Uykuya Dalan Çobanın Kayıp Koyunları Drone ile Bulundu
Batman'da çoban Fuat Akbulut, koyunlarını kaybetti. Jandarma ekipleri drone ile yapılan aramalarda 104 koyunu köyden uzak bir yerde buldu.
Batman'da ağaç altında uykuya dalan çobanın kayıplara karışan 104 koyunluk sürüsü jandarma ekiplerinin dron ile bulundu.
Batman merkeze bağlı Kayabağı köyünde yaşayan Fuat Akbulut, 104 küçükbaş hayvanını otlatmaya çıkardı. Hayvanları otlamaya başladığı sırada yorgunluğa yenik düşen Akbulut, ağaç altında uykuya daldı. Uyandığı sırada koyunlarının olmadığını fark eden Akbulut, çevrede koyunlarını aramaya başladı. Akbulut, koyunları bulamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Köye gelen jandarma ekipleri, dron havalandırarak, arama çalışması başlattı. Ekipler, uzun aramalar sonucu sürüyü köyden kilometrelerce uzaktaki Kösetarla köyünde eksiksiz olarak buldu.
Sürüsüne kavuşan Akbulut, ekiplere teşekkür etti. - BATMAN