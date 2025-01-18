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Batman'da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Batman'da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü Veysi Sebuktekin yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Doruk köyünde meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen Veysi Sebuktekin (25) yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, traktör şoförü Veysi Sebuktekin yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı traktör şoförü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı Yaralı buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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