Batman'da Trafik Kazası: Kadın Sürücü Yaralı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında bir kadın sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kültür Mahallesi'nde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar oluşurken, kadın sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN