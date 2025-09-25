Batman'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesine bağlı Deveboynu köy yolunda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN