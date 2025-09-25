Batman'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesine bağlı Deveboynu köy yolunda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa