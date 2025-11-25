Batman'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Batman'da yapımı devam eden yolda meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Beşiri karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde seyir halindeki otomobil, bozuk yoldaki çukura düştü. Bu sırada arkadan gelen otomobil, çukura düşen araca arkadan çarptı. İki ayrı otomobil ise, aynı güzergahta yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan yolun girişindeki trafik uyarı levhalarına çarptı. Kazalarda araçlarda bulunan C.B., M.B, B.B, F.B, M.A.B, V.İ. ve K.Ç. isimli 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilde sıkışan bir kişi güçlükle çıkartıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN