Batman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, arkadan bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan bir kişi sıkışırken toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı, diğer yaralılarla birlikte sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
