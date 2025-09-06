Haberler

Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Batman Dörtyol'da meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Batman'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Batman Dörtyol'da meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 JSY 24 plakalı otomobil, takla atarak yolda durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
