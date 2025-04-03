Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
Nisan ayı için kirada tavan zam oranı belli oldu

İşte Nisan ayı için kira tavan zam oranı
Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran kararname! Listede Türkiye de var

Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman - Hasankeyf yolu Urganlı köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti. Kazada sürücü hafif sıyrıklarla kurtulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Batman - Hasankeyf yolu Urganlı köyü mevkiinde meydana geldi. Rıdvan B. (36) idaresindeki 34 GYK 831 plakalı otomobil, Hasankeyf istikametine seyir halindeyken Urganlı köyü kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılan Hüseyin Sünger (36), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sünger'in cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.