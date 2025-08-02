Batman'da Tırla Pikap Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Batman'da Tırla Pikap Çarpıştı, Sürücü Yaralandı
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Hasankeyf ilçesinde tünelde tıra arkadan çarpan pikabın sürüsü yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tünelde seyir halinde olan tıra arkadan çarparak hurdaya dönen pikabın sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Hasankeyf Gercüş yolunda tünel içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gercüş istikametinde seyir halinde olan Şemsettin Aslan idaresindeki 01 ANM 118 plakalı pikap, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen pikabın sürücüsü Şemsettin Aslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Hasankeyf itfaiye ekiplerince kurtarılarak olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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