Sıfır araçların taban kısmında un çuvallarına zulalanmış şekilde uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da bir tırda yapılan aramada, bir otomobilin taban kısmında un çuvallarına gizlenmiş 24 kilo 600 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Batman'da sıfır araç taşıyan bir tırda yapılan aramada, aracın taban kısmında un çuvallarına zulalanmış vaziyette 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

Batman girişinde durdurulan bir tır üzerinde yapılan aramada, taşınan araçlardan birinde dikkat çekici bir gizleme yöntemi ortaya çıkarıldı. Onlarca sıfır aracın bulunduğu tırda yer alan bir otomobilin taban kısmına zulalanmış paketler tespit edildi. Paketlerin, un çuvalları içerisine gizlenerek kamufle edildiği durum pes dedirtti. Yapılan incelemede, söz konusu paketlerin içerisinde toplam 24 kilo 600 gram metamfetamin bulunduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu maddenin bu şekilde gizlenerek taşınmaya çalışıldığı öğrenildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alınarak adli işlemlere sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
