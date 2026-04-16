Sıfır araçların taban kısmında un çuvallarına zulalanmış şekilde uyuşturucu ele geçirildi

Batman girişinde durdurulan bir tır üzerinde yapılan aramada, taşınan araçlardan birinde dikkat çekici bir gizleme yöntemi ortaya çıkarıldı. Onlarca sıfır aracın bulunduğu tırda yer alan bir otomobilin taban kısmına zulalanmış paketler tespit edildi. Paketlerin, un çuvalları içerisine gizlenerek kamufle edildiği durum pes dedirtti. Yapılan incelemede, söz konusu paketlerin içerisinde toplam 24 kilo 600 gram metamfetamin bulunduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu maddenin bu şekilde gizlenerek taşınmaya çalışıldığı öğrenildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alınarak adli işlemlere sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı