Batman'da Tır Lastiğinde 27 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi
Batman'da iki araçta yapılan aramada tırın tekeri içinde 27 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde kent girişinde iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada tır lastiğine zulalanmış şekilde 27 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
