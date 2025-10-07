Batman'da Tır Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde arızalanması nedeni ile yol kenarında duran tıra başka bir tır çarptı. Kazada arızayı gidermek isteyen tır sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Bekirhan beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arızalanan tırını yol kenarına park eden sürücü, aracındaki arızayı kontrol ettiği sırada aynı yönde seyir halinde olan soğan yüklü başka bir tır, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle arızalı tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Soğan yüklü tır ise çarpmanın ardından devrilirken, kasasındaki tonlarca soğan yola saçıldı. Kazada yaralanan diğer tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, tırın hızla gelerek park halindeki araca çarptığı, çarpışmanın etkisiyle ortalığın bir anda toz bulutuna döndüğü anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN